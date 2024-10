DON MATTEO 14: DUE MATRIMONI APRONO LA SERIE CHE GLI ITALIANI AMANO SENZA CEDIMENTI (Di giovedì 17 ottobre 2024) In prima visione da giovedì 17 ottobre su Rai1 torna “Don MATTEO”, una delle SERIE più amate e longeve della televisione italiana giunta alla 14° stagione. La SERIE tv in dieci serate parte – con Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti nuovi personaggi – esattamente da dove li avevamo lasciati. Un doppio MATRIMONIo, quello tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e quello tra il maresciallo Cecchini ed Elisa Olivieri (Pamela Villoresi). La cerimonia viene ostacolata da contrattempi, tra cui un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). Bubinoblog - DON MATTEO 14: DUE MATRIMONI APRONO LA SERIE CHE GLI ITALIANI AMANO SENZA CEDIMENTI Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 17 ottobre 2024) In prima visione da giovedì 17 ottobre su Rai1 torna “Don”, una dellepiù amate e longeve della televisione italiana giunta alla 14° stagione. Latv in dieci serate parte – con Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti nuovi personaggi – esattamente da dove li avevamo lasciati. Un doppioo, quello tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e quello tra il maresciallo Cecchini ed Elisa Olivieri (Pamela Villoresi). La cerimonia viene ostacolata da contrattempi, tra cui un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini).

DON MATTEO 14 : LA SERIE CHE GLI ITALIANI AMANO SENZA CEDIMENTI DAL LONTANO 2000 - A complicare le cose arrivano, visto che la capitana Olivieri e il PM Nardi si trasferiscono a Roma, un nuovo capitano – Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) – e una nuova PM – Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger). La cerimonia viene ostacolata da contrattempi, tra cui un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). (Bubinoblog)

