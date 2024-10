“Di chi sono innamorato…”. Stefano De Martino rompe il silenzio dopo le voci. E tira in ballo Belen Rodriguez (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stefano De Martino e il suo unico, vero, grande amore. Il popolare conduttore Rai, ex ballerino di Amici con una carriera che nel corso degli anni gli sta regalando tante soddisfazioni, ha alle spalle tanti amori ‘travagliati’. La fama di ‘sciupafemmine’ lascia il tempo che trova dal momento che, a pensarci bene, potrebbero essere state anche le femmine a sciupare lui. O no? Da Emma Marrone a Belen Rodriguez, la prima lasciata per la seconda, ritornando alla bella collega argentina, mamma di suo figlio Santiago, con la quale, però, la relazione è nuovamente naufragata. E poi il gossip che periodicamente ritorna e che vede Alessia Marcuzzi al centro delle chiacchiere. Il flirt sarebbe iniziato nel 2018, quando lei era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, mentre lui era single. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Dee il suo unico, vero, grande amore. Il popolare conduttore Rai, ex ballerino di Amici con una carriera che nel corso degli anni gli sta regalando tante soddisfazioni, ha alle spalle tanti amori ‘travagliati’. La fama di ‘sciupafemmine’ lascia il tempo che trova dal momento che, a pensarci bene, potrebbero essere state anche le femmine a sciupare lui. O no? Da Emma Marrone a, la prima lasciata per la seconda, ritornando alla bella collega argentina, mamma di suo figlio Santiago, con la quale, però, la relazione è nuovamente naufragata. E poi il gossip che periodicamente ritorna e che vede Alessia Marcuzzi al centro delle chiacchiere. Il flirt sarebbe iniziato nel 2018, quando lei era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, mentre lui era single.

