Cusano Milanino, tenta il colpo di banca armato di penna Bic (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cusano Milanino – Pensava di fare due colpi in una sola mattina e, invece, è finito in carcere. Sono scattate le manette per un 45enne italiano per tentata rapina aggravata. L’uomo è stato beccato in pieno centro storico a Cusano Milano, presso la filiale di Intesa Sanpaolo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, aveva appena finito di minacciare due cassiere allo sportello, puntando contro una penna Bic. “Se non mi date i soldi, vi buco la gola”, avrebbe detto alle due dipendenti. Solo pochi minuti prima il malvivente aveva intimato a un’altra vittima di consegnargli il bottino. Aveva infatti bloccato una donna, che stava prelevando una somma di denaro allo sportello bancomat. Per non farsi riconoscere dalle telecamere della banca e della zona, aveva cercato di occultare il suo volto, indossando un cappellino e un paio di occhiali da sole. Ilgiorno.it - Cusano Milanino, tenta il colpo di banca armato di penna Bic Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Pensava di fare due colpi in una sola mattina e, invece, è finito in carcere. Sono scattate le manette per un 45enne italiano perta rapina aggravata. L’uomo è stato beccato in pieno centro storico aMilano, presso la filiale di Intesa Sanpaolo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, aveva appena finito di minacciare due cassiere allo sportello, puntando contro unaBic. “Se non mi date i soldi, vi buco la gola”, avrebbe detto alle due dipendenti. Solo pochi minuti prima il malvivente aveva intimato a un’altra vittima di consegnargli il bottino. Aveva infatti bloccato una donna, che stava prelevando una somma di denaro allo sportello bancomat. Per non farsi riconoscere dalle telecamere dellae della zona, aveva cercato di occultare il suo volto, indossando un cappellino e un paio di occhiali da sole.

