Cos’è la cocaina rosa la droga a 300 euro al grammo dei giovani alle feste della Roma bene

Boom di cocaina rosa tra le feste private dei giovani della Roma bene. È un mix allucinogeno fino a 300 euro al grammo, composto principalmente da ketamina ed ecstasy, al quale viene aggiunto un colorante alimentare rosa.

Cocaina rosa e ecstasy con il logo di Netflix : scovato un magazzino a Roma - Avevano nascosto oltre 2 kg di stupefacenti, fra cui la cocaina rosa e ecstasy con il logo di Netflix, in un'intercapedine del bagno: trovato magazzino, 15 arresti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tusi - la costosissima cocaina rosa sequestrata dai carabinieri. Al dettaglio avrebbe fruttato oltre 100mila euro - Hashish, ketamina, anfetamina, ecstasy con il logo di una società che opera nella distribuzione streming di film e serie tv. Al dettaglio avrebbe fruttato. . . . Nell'intercapedine del bagno sono balzati fuori oltre due chili di stupefacenti. Ma soprattutto la costosissima cocaina rosa, nota come Tusi. (Romatoday.it)

In casa 10 chili di droga. E pure la cocaina rosa - Il sequestro è il più importante dell’anno per la Lombardia e nel Nord Italia, il secondo nel Paese. Il maxi sequestro di droga è stato eseguito dalla Squadra mobile di Pavia e dal commissariato di Voghera alle prime luci dell’alba di mercoledì nel corso di un’operazione per il controllo dello spaccio nell’hinterland vogherese. (Ilgiorno.it)