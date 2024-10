Buchmesse Claudio Magris | la letteratura nasce dalla realtà

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Francoforte, 17 ott. (askanews) –, uno dei più importanti intellettuali e scrittori del nostro Paese, è tornato alladi Francoforte a rappresentare l’Italia Paese Ospite d’onore, come era già accaduto nel 1988. Nell’Arena di Piazza Italiaha letto un suo racconto insieme a Helena Janeczek e poi ha parlato della relazione tra scrittori e lettori. “Io credo molto nel rapporto tra chi scrive e chi legge – ha detto – perché molte volte finisce per dare a chi scrive un senso che chi scriveva non aveva così chiaro davanti a sé”. Autore di saggi e romanzi, docente ditedesca e cantore di una Mitteleuropa che, da Trieste, ha sempre respirato e letto,è un uomo che vive, che pensae la sa interpretare.