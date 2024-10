Gaeta.it - Blitz della polizia a Sezze: scoperti sei braccianti irregolari in un’azienda agricola

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'operazioneSquadra MobileQuestura di Latina ha portato alla scoperta di una grave violazione delle normative sul lavoro indiScalo. Durante un controllo congiunto con l'Ispettorato del Lavoro, è stato accertato che seiagricoli, tutti di origine straniera, erano impiegati in nero, compromettendo non solo i loro diritti lavorativi, ma anche la sicurezza sul posto di lavoro. Di questi, cinque risultavano privi di documenti di identità esul territorio nazionale. L'operazione ha avuto ripercussioni dirette sull'imprenditore del fondo agricolo, che è stato denunciato per le gravità riscontrate. Violazioni delle normative sul lavoro Nel corso dei controlli effettuati dallae dall'Ispettorato del Lavoro, sono emerse evidenti violazioni delle normative relative all'occupazione.