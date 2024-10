Arresti ultrà, Calhanoglu in procura: «Ho incontrato i tifosi ma non siamo mai usciti a cena» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue la sfilata di tesserati di Inter e Milan presso la procura di Milano per essere ascoltati come testimoni relativamente all’inchiesta dell’antimafia sul mondo ultrà, che ha portato all’arresto di 19 tra tifosi nerazzurri e rossoneri. Dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, è stata la volta di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter (con un passato dall’altra parte del Naviglio), il cui nome era emerso in un’intercettazione tra Marco Ferdico, l’ex capo della Nord, e Marco Materazzi, in cui il tifoso, attualmente agli Arresti, avrebbe parlato di alcuni incontri tra lui e gli esponenti del tifo nerazzurro. Incontri che il turco avrebbe confermato, proprio con Ferdico e Andrea Beretta (l’autore dell’omicidio di Antonio Bellocco), specificando tuttavia di non essere mai uscito a cena con loro. Antonio Bellocco (via Instagram). Lettera43.it - Arresti ultrà, Calhanoglu in procura: «Ho incontrato i tifosi ma non siamo mai usciti a cena» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue la sfilata di tesserati di Inter e Milan presso ladi Milano per essere ascoltati come testimoni relativamente all’inchiesta dell’antimafia sul mondo, che ha portato all’arresto di 19 tranerazzurri e rossoneri. Dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, è stata la volta di Hakan, centrocampista dell’Inter (con un passato dall’altra parte del Naviglio), il cui nome era emerso in un’intercettazione tra Marco Ferdico, l’ex capo della Nord, e Marco Materazzi, in cui il tifoso, attualmente agli, avrebbe parlato di alcuni incontri tra lui e gli esponenti del tifo nerazzurro. Incontri che il turco avrebbe confermato, proprio con Ferdico e Andrea Beretta (l’autore dell’omicidio di Antonio Bellocco), specificando tuttavia di non essere mai uscito acon loro. Antonio Bellocco (via Instagram).

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - Infatti, Calhanoglu ha dichiarato: «Vedevo gli ultras, ma la società mi aveva detto di non farlo». C’era finita prima la Juve nella stessa melma. Ma pare che l’Inter gli avesse sconsigliato di avere contatti con gli ultras. Andrea Agnelli, allora presidente del club, fu interdetto dalla carica per tre mesi. (Ilnapolista.it)

Inchiesta Curve Milano - Davide Calabria sentito in Procura : rapporti con gli ultras? Ecco il motivo - Questo in merito all’incontro avuto l’8 febbraio 2023 all’interno del bar Italian Drink di Cologno Monzese, con il leader della Curva Sud Luca Lucci e lo storico ultrà Giancarlo Capelli, detto “il Barone”. Inchiesta Curve, Davide Calabria interrogato: dialoghi con gli ultras per il bene del Milan! View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Arresti ultrà - Calabria in procura : «Con Lucci ho parlato dei problemi della squadra» - Articolo completo: Arresti ultrà, Calabria in procura: «Con Lucci ho parlato dei problemi della squadra» dal blog Lettera43 . Secondo quanto emerso, Calabria avrebbe spiegato agli inquirenti che con Lucci si è parlato dei «problema della squadra, di spogliatoio e rendimento». Sarà sentito nei prossimi giorni anche il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, a proposito di un presunto incontro ... (Lettera43.it)