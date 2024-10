Anquap chiede una Conferenza Nazionale sullo stato dei servizi amministrativi nelle scuole. Germani: “Segreterie soffocate dalla burocrazia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Anquap chiede a gran voce una Conferenza Nazionale per discutere dello stato dei servizi amministrativi nelle scuole italiane. La richiesta è stata avanzata dal presidente Giorgio Germani durante l'incontro "Le scuole nella morsa tra autonomia in sofferenza e burocrazia dilagante", tenutosi a Roma. L'articolo Anquap chiede una Conferenza Nazionale sullo stato dei servizi amministrativi nelle scuole. Germani: “Segreterie soffocate dalla burocrazia” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'a gran voce unaper discutere dellodeiitaliane. La richiesta è stata avanzata dal presidente Giorgiodurante l'incontro "Lenella morsa tra autonomia in sofferenza edilagante", tenutosi a Roma. L'articolounadei: “” .

