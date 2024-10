Albanese si aggiudica il premio del festival (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà consegnato domenica, a conclusione del festival ‘Libri a 180 gradi’ il primo premio della quarta edizione del premio ‘Libri a 180 gradi – Città di Sant’Elpidio a Mare’ e, tra i cinque finalisti, la giuria composta dal gruppo di lettura della biblioteca comunale ‘Antonio Santori’, ha ritenuto meritevole il romanzo di Ornella Albanese, ‘La regina senza trono’ (Mondadori), cui sarà corrisposto un premio di 1000 euro. Al concorso destinato alle opere di narrativa italiana che siano state pubblicate per la prima volta tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, avevano partecipato venticinque autori e tra le loro opere il Comitato tecnico ne aveva selezionate cinque. La premiazione dunque avverrà nell’ultima delle tre giornate del festival che quest’anno si svolge all’interno della biblioteca comunale per spostarsi, domenica sera, all’auditorium ‘Giusti’. Ilrestodelcarlino.it - Albanese si aggiudica il premio del festival Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà consegnato domenica, a conclusione del‘Libri a 180 gradi’ il primodella quarta edizione del‘Libri a 180 gradi – Città di Sant’Elpidio a Mare’ e, tra i cinque finalisti, la giuria composta dal gruppo di lettura della biblioteca comunale ‘Antonio Santori’, ha ritenuto meritevole il romanzo di Ornella, ‘La regina senza trono’ (Mondadori), cui sarà corrisposto undi 1000 euro. Al concorso destinato alle opere di narrativa italiana che siano state pubblicate per la prima volta tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, avevano partecipato venticinque autori e tra le loro opere il Comitato tecnico ne aveva selezionate cinque. La premiazione dunque avverrà nell’ultima delle tre giornate delche quest’anno si svolge all’interno della biblioteca comunale per spostarsi, domenica sera, all’auditorium ‘Giusti’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Goodbye Julia - in anteprima esclusiva una clip in italiano del film Premio della Libertà al Festival di Cannes - Goodbye Julia racconta la storia di una donna che cerca di espiare un insostenibile senso di colpa. Dell'opera prima di Mohamed Kordofani, ambientata tra i due Sudan, vi mostriamo in esclusiva una clip in italiano. Il film esce al cinema il 24 ottobre con Satine. (Comingsoon.it)

L’animazione "Invelle" di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film del 42° ValdarnoCinema Film Festival - I Valdarno a "Invelle" di Simone Massi, al miglior film capace di rappresentare i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana. Basaglia di Arezzo al film che meglio rappresenti le tematiche della salute mentale nel nostro presente in Italia e nel mondo, i componenti sono la psicologa e psicoanalista Loredana Betti, l’operatore psichiatrico e documentarista ... (Lanazione.it)

Invelle di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film al ValdarnoCinema Film Festival - L'acclamato Invelle di Simone Massi ha conquistato il Premio Marzocco 2024 per il miglior film al ValdarnoCinema Film Festival. Aunque es de noche di Guillermo Garcia Lopez e Cross my heart and hope to die di Sam Manacsa vincono in ex aequo il premio Marzocco come miglior corto. " Finisce …. La giuria ha assegnato il premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a ... (Movieplayer.it)