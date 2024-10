Agatha All Long ha sempre nascosto wiccan in bella vista! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per settimane, Agatha All ALong ha fatto presa sui telespettatori. Billy era la rivelazione più logica per il Teen di Joe Locke. Ma la settimana scorsa ne ha avuto la conferma. È una danza delicata per uno show che presenta un grande mistero, bilanciare la sorpresa con le aspettative dei fan. Alcuni sono interessati alla presenza di uno dei personaggi preferiti della Marvel Comics. Altri, invece, sostengono che la rivelazione sarebbe dovuta avvenire fin dall’inizio. La regista Jac Schaeffer è consapevole di tutti questi elementi. Ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’identità di Billy non era qualcosa da cui si stava cercando di sviare. Invece, il modo in cui Agatha Harkness reagisce a questa informazione è molto più interessante. Nerdpool.it - Agatha All Long ha sempre nascosto wiccan in bella vista! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per settimane,All Aha fatto presa sui telespettatori. Billy era la rivelazione più logica per il Teen di Joe Locke. Ma la settimana scorsa ne ha avuto la conferma. È una danza delicata per uno show che presenta un grande mistero, bilanciare la sorpresa con le aspettative dei fan. Alcuni sono interessati alla presenza di uno dei personaggi preferiti della Marvel Comics. Altri, invece, sostengono che la rivelazione sarebbe dovuta avvenire fin dall’inizio. La regista Jac Schaeffer è consapevole di tutti questi elementi. Ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’identità di Billy non era qualcosa da cui si stava cercando di sviare. Invece, il modo in cuiHarkness reagisce a questa informazione è molto più interessante.

Agatha All Along episodio 6 recap : la verità sul passato di Billy. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? - Ralph Bohner è tornato! Ralph Bohner è tornato! L’attore trasandato ricorda tutto e paragona l’esperienza di essere sotto il controllo di Wanda al guardarsi in TV nella propria testa. . it - Da chi il cinema lo ama. Ralph, tuttavia, crede che Wanda sia morta e che la S. Billy riesce a percepirlo da qualche parte ma non riesce a trovarlo, quindi, raggiungendo la fine della Strada delle Streghe, ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : Chi è Nicholas Scratch? - L’ossessione di Scratch per la vendetta lo ha fatto bandire nel Regno Oscuro, ma alla fine è riuscito a fuggire, possedendo vari altri personaggi Marvel (come Franklin Richards dei Fantastici Quattro), prendendo il controllo di luoghi come la città di Centerville e causando conflitti epici con i Vendicatori e altre squadre e personaggi Marvel, finendo persino per approdare all’Inferno e ... (Nerdpool.it)

Agatha All Along : il trailer di metà stagione anticipa un ritorno da WandaVision? - Poi, proprio alla fine, abbiamo avuto un’inquadratura molto rapida di una figura misteriosa con un cappello e un cappotto. Se questo è davvero Ralph, avrà per forza un ruolo significativo. Bohner si è spacciato per Pietro Maximoff (un riferimento al ruolo di Peters come Quicksilver nei film degli X-Men) per avvicinarsi a Wanda (Elizabeth Olsen) e cercare di trovare maggiori informazioni sull’Hex. (Cinefilos.it)