WWE | Porte spalancate per AJ Lee c’è assoluta volontà di riportarla sul ring

Se i fan WWE dovessero spendere un desiderio per una ex Superstar da riportare sul ring, parlando del roster femminile, punterebbero tutti su AJ Lee. La moglie di CM Punk è stata fondamentale pera la Women's Revolution, ed il suo addio ha lasciato un vuoto enorme soprattutto tra le nuove leve di allora e quelle di oggi, come Roxanne Perez e Cora Jade, che starebbero spingendo affinché l'ex Diva's Champion torni finalmente sul ring. Ma se il marito è tornato, nonostante le aspre vicissitudini tra lui e la compagnia, perché AJ non ha rimesso ancora gli stivaletti? Perché così tanto? Durante un Q&A in diretta su Backstage Pass con Bill Apter e WrestleVotes, è stato chiesto quale fosse l'attuale posizione della WWE sul ritorno di AJ Lee nella compagnia. "È una domanda che ricevo spesso. Per quanto ne so, la WWE è assolutamente d'accordo. Sarebbero felici di farlo.

