Oasport.it - WTA Osaka 2024, Lucia Bronzetti eliminata negli ottavi di finale da Suzan Lamens

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si ferma aglidila corsa dinei Japan Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad, in Giappone: sul cemento outdoor nipponico l’azzurra cede alla qualificata neerlandese, che si impone per 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti di gioco. Nel primo set la neerlandese in avvio vince otto punti consecutivi, centrando subito il break, poi l’azzurra manca l’occasione per il controbreak ai vantaggi del quarto game.conserva senza ulteriori patemi il vantaggio e nel nono game strappa a zero la battuta all’azzurra, chiudendo i conti sul 6-3 in 38 minuti. Nella seconda partita i servizi sono dominanti nei primi cinque game, poiaccusa un passaggio a vuoto nel sesto e cede la battuta a quindici.scappa sul 5-2 non pesante, va a servire per il match, ma nel nono gioco subisce il controbreak a quindici.