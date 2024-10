Lanazione.it - Un ascensore tra le Basiliche. Unirà Superiore e Inferiore: "Garantire la mobilità a tutti"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono i lavori per la realizzazione dell’che permetterà di collegare più agevolmente le due chiese della Basilica di San Francesco, così da agevolare gli spostamenti alle persone conridotta e comunque consentire un miglior superamento del dislivello per. Si è conclusa la prima fase dei lavori, con la completa rimozione del cantiere esterno, che si affaccia sulla piazza. Si è entrati ora nella fase finale, nei prossimi mesi proseguiranno all’interno della torre del Cupolino per il montaggio e il collaudo dell’. Inoltre, proprio in questi giorni, la Basilica di San Francesco in Assisi ha fatto un passo in avanti nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione.