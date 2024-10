Tragedia familiare a Solero: 61enne uccide la moglie a coltellate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Solero – Dramma alle prime luci dell’alba nel piccolo comune dell’Alessandrino, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato a morte la moglie, di 53 anni. La Tragedia si è consumata intorno alle 5:30 di questa mattina, lasciando la comunità sotto shock. L’uomo, subito dopo l’atto, ha chiamato personalmente i carabinieri per denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando provinciale di Alessandria e i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso della donna. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto avvenuto. L'articolo Tragedia familiare a Solero: 61enne uccide la moglie a coltellate proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Tragedia familiare a Solero: 61enne uccide la moglie a coltellate Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Dramma alle prime luci dell’alba nel piccolo comune dell’Alessandrino, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato a morte la, di 53 anni. Lasi è consumata intorno alle 5:30 di questa mattina, lasciando la comunità sotto shock. L’uomo, subito dopo l’atto, ha chiamato personalmente i carabinieri per denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando provinciale di Alessandria e i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso della donna. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto avvenuto. L'articololaproviene da The Social Post.

