Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni: verranno riportati in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe. Fanpage.it - Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni: verranno riportati in Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare,riaccompagnati in. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.

Ritorna l’incubo aviaria in Italia : in un allevamento del Ferrarese verranno abbattute 800mila galline - La malattia, se presenta una forma patogenica molto alta, esplode all’improvviso e in questi casi ha una mortalità quasi del 100%. Come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità , l’avaria è una malattia diffusa tra gli uccelli provocata da un virus dell’influenza di tipo A, che può essere a bassa o ad alta patogenicità . (Dayitalianews.com)

