Oasport.it - Tiro a volo, James Willett domina le qualificazioni del trap maschile alle Finali di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non ci sono azzurri in gara nelledeldelladel2024 di, proseguite a Nuova Delhi, in India: a chiudere al comando al termine dei 125 piattelli regolamentari è l’australianocon lo score di 122. Passano all’ultimo atto anche il turco Tolga N Tuncer, il cinese Qi Ying e l’indiano Vivaan Kapoor, tutti a quota 120/125, i quali si giocheranno il secondo posto d’ingresso in finale allo shoot-off. Per gli ultimi due pass a disposizione saranno quattro i tiratori chiamati a spareggiare. Lo shoot-off per il quinto ed il sesto posto coinvolgerà , infatti, l’iberico Alberto Fernandez, i cechi Pavel Vanek e David Kostelecky, e l’indiano Bhowneesh Mendiratta, con lo score di 117/125. Eliminati il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, nono, e l’egiziano Abdel Aziz Mehelba, decimo, entrambi a quota 113/125.