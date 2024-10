Tesla tira dritto e si schianta sul cantiere autostradale in Cina, automobilista: “È stato l’autopilota” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel video, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede la vettura che procede completamente dritta nonostante il cantiere su un tratto di strada in manutenzione sia segnalato molto bene con cartelli e segnali arancioni. Fanpage.it - Tesla tira dritto e si schianta sul cantiere autostradale in Cina, automobilista: “È stato l’autopilota” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel video, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede la vettura che procede completamente dritta nonostante ilsu un tratto di strada in manutenzione sia segnalato molto bene con cartelli e segnali arancioni.

