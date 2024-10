Quifinanza.it - Siti porno e gioco d’azzardo solo con Spid: cosa c’è di vero

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)accessibilia chi ha lo? La “stretta” è un po’ diversa da come è stata raccontata. Infatti èche la navigazione web per accedere a contenuti per adulti e piattaforme di scommesse potrebbe subire un cambiamento, main senso povo. Restano facili da raggiungere a chi dimostrerà di essere maggiorenne, utilizzando per esempio loo altri sistemi digitali. Il nuovo regolamento dell’AgCom infatti punta a rendere il web più sicuro per i minori. Vediamopotrebbe cambiare.prevede (dav) il nuovo regolamento L’AgCom ha definito delle linee guida per l’identificazione digitale degli utenti che vogliono accedere asensibili, ma lascia alle piattaforme la libertà di scegliere lo strumento tecnologico da utilizzare per la verifica dell’età.