Pasta al Pesto di Rucola e Noci: Un Piatto Fresco e Gustoso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)aldi: freschezza e nutrizione in un soloLaaldiè un primoche rappresenta perfettamente la freschezza e la leggerezza della cucina mediterranea. Facile da preparare e ricca di sapore, questa ricetta è ideale per un pranzo estivo o una cena veloce ma raffinata. Scopriamo insieme come prepararla e perché vale la pena inserirla nel nostro repertorio culinario. Ingredienti (per 4 persone) 320 g di(a scelta: trofie, fusilli, o linguine) 100 g difresca 50 g di50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 1 spicchio d’aglio 100 ml di olio d’oliva extravergine Sale e pepe q.b. Succo di limone (facoltativo, per un tocco di freschezza) Preparazione Cuocere la: In una pentola capiente, portare a ebollizione abbondante acqua salata.