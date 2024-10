Omicidio Candido Montini test del Dna tra i residenti di Garzeno per trovare il killer

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Como) – I Ris di Parma hanno concluso il loro lavoro all’interno dell’abitazione di, ma i carabinieri che conducono le indagini sulla sua morte da ieri hanno iniziato ad acquisire prelievi di Dna a campione aidie della frazione di Catasco. Una ulteriore conferma che le possibilità di individuare chi ha commesso l’del pensionato di 76 anni, nel primo pomeriggio di martedì 24 settembre, ora passano quasi esclusivamente attraverso gli accertamenti tecnici, e in particolare la ricerca di tracce lasciate nell’abitazione di via Ai Monti, nella frazione di Catasco. Il lavoro svolto dai Ris, durato poco meno di un paio di giorni, si è concentrato sulla ricerca di tracce soprattutto biologiche e reperti non immediatamente visibili.