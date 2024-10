'Metti in campo il cuore': Movimento Shalom festeggia i 50 anni con la partita benefica con la Nazionale Cantanti Next Gen (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella mattina di mercoledì 16 ottobre è stato presentato l’evento benefico 'Metti in campo il cuore - 50 anni di Shalom', una partita di calcio di beneficenza in programma sabato 16 novembre alle 20.45 che vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti Next Gen e la squadra Shalom nel cuore. Il Pisatoday.it - 'Metti in campo il cuore': Movimento Shalom festeggia i 50 anni con la partita benefica con la Nazionale Cantanti Next Gen Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella mattina di mercoledì 16 ottobre è stato presentato l’evento benefico 'inil- 50di', unadi calcio di beneficenza in programma sabato 16 novembre alle 20.45 che vedrà scendere inlaGen e la squadranel. Il

Bimbo di due anni cade in casa e batte il capo : genitori nel panico. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. E’ successo a Campoli Appennino - Il bambino è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali lesioni interne, in particolare al cranio, considerando il punto delicato della ferita. Un bambino di due anni, mentre giocava all’interno della propria abitazione, è rimasto ferito alla testa. Le urla disperate della madre hanno fatto temere il peggio, provocando preoccupazione anche tra i vicini. (Dayitalianews.com)

Pestò l’arbitro in campo - già radiato l’ex presidente dell’Ankaragucu ora rischia 13 anni di carcere - Ora il processo penale. Faruk Koca, ex presidente dell'Ankaragucu rischia fino a 13 anni di carcere a seguito del pestaggio dell'arbitro avvenuto a fine gara nel dicembre 2023. Koca venne immediatamente arrestato, poi radiato. Continua a leggere . Dopo un diretto al volto, riempì di calci il direttore di gara a terra. (Fanpage.it)

Adriano Panatta - "è kryptonite per Sinner" : chi è il vero avversario in campo di Jannik - Lo stesso Panatta, alla DS, racconta: “Agli inizi mi ponevano interrogativi semplici… ‘Come sta Sinner?'. Perché ha un tennis più compiuto, più solido. Mi chiedono che cosa debba fare Sinner. Ma pochi giorni dopo si è fermato ai quarti di un torneo che vale due volte quello di Pechino, mentre Jannik ha giocato la finale in uno, e ha vinto l'altro. (Liberoquotidiano.it)