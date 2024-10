Lettera43.it - Manovra 2025: prorogati Ape sociale, Opzione donna e Quota 103

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Martedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema della legge di bilancio per ile il Documento programmatico con le linee guida dellada inviare all’Unione europea. Tra le varie misure approvate, in materia pensionistica sono statigli interventi di flessibilità quali Ape103 e quelli in materia di pensioni minime. Sono previste, inoltre, misure per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione. Come funziona l’ApeL’Apeè un anticipo pensionistico introdotto nel 2016 che offre un’indennità a carico dello Stato per caregiver, invalidi, lavoratori addetti a mansioni gravose e disoccupati.