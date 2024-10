Locatelli, Perin e Pinsoglio al Megastore di Torino: emozionante Incontro con i tifosi sordi del JOFC (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino – Successo per l’evento esclusivo riservato ai soci del JOFC sordi Italia, che ha visto la partecipazione dei calciatori della prima squadra bianconera. Questo Incontro è stato un momento significativo, culminato con un emozionante Meet & Greet al Juventus Megastore di Torino. La presenza di Manuel Locatelli, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio ha reso la giornata indimenticabile per tutti i tifosi, che hanno avuto l’opportunità di interagire con i loro idoli attraverso foto. “Un particolare ringraziamento – afferma un comunicato – va ai tifosi sordi del JOFC sordi Italia Maurizio Bartolomeo, Simona Bernotti, Tino Chillemi e Oleh Mesnikovych, e al presidente Patrizio D’Ottavi insieme al segretario Agostino Chirico per il loro instancabile impegno nell’organizzare questo evento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Successo per l’evento esclusivo riservato ai soci delItalia, che ha visto la partecipazione dei calciatori della prima squadra bianconera. Questoè stato un momento significativo, culminato con unMeet & Greet al Juventusdi. La presenza di Manuel, Mattiae Carloha reso la giornata indimenticabile per tutti i, che hanno avuto l’opportunità di interagire con i loro idoli attraverso foto. “Un particolare ringraziamento – afferma un comunicato – va aidelItalia Maurizio Bartolomeo, Simona Bernotti, Tino Chillemi e Oleh Mesnikovych, e al presidente Patrizio D’Ottavi insieme al segretario Agostino Chirico per il loro instancabile impegno nell’organizzare questo evento.

