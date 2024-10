LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: spingono le bavaresi, bianconere compatte dietro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Le bavaresi allentano leggermente la presa, prova a sistemarsi la formazione di Canzi, dopo un avvio complicato. 12? Traversone di Cascarino dalla sinistra mal calibrato, blocca agilmente Grohs. La Juventus prova a guadagnare fiducia. 10? Iniziativa Dallman, cross basso rispedito al mittente da Kullberg, sugli sviluppi Vangsgaard guadagna fallo a centrocampo, respira la Juventus. 8? Prima discesa della Juve: spunto dalla sinistra di Cantore che sprinta e cerca il cross trovando i guantoni di Grohs in presa sicura. 7? Cross di Lohman dal binario sinistro che si stampa sul palo, forse c’è stato tocco di Peyraud-Magnin. Chiave tattica della gara piuttosto chiara. 6? Percussione centrale di Dallman che conquista calcio d’angolo. Serve attenzione ora. Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: spingono le bavaresi, bianconere compatte dietro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? Leallentano leggermente la presa, prova a sistemarsi la formazione di Canzi, dopo un avvio complicato. 12? Traversone di Cascarino dalla sinistra mal calibrato, blocca agilmente Grohs. Laprova a guadagnare fiducia. 10? Iniziativa Dallman, cross basso rispedito al mittente da Kullberg, sugli sviluppi Vangsgaard guadagna fallo a centrocampo, respira la. 8? Prima discesa della Juve: spunto dalla sinistra di Cantore che sprinta e cerca il cross trovando i guantoni di Grohs in presa sicura. 7? Cross di Lohman dal binario sinistro che si stampa sul palo, forse c’è stato tocco di Peyraud-Magnin. Chiave tattica della gara piuttosto chiara. 6? Percussione centrale di Dallman che conquistad’angolo. Serve attenzione ora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Diretta Juventus Bayern Monaco donne/ Streaming video DAZN: per la vetta (Champions League, 16 ottobre 2024) - Diretta Juventus Bayern Monaco donne, streaming, video e tv: bianconere e bavaresi in campo per la seconda giornata di Champions League. (ilsussidiario.net)

Bellaria: week end con la fest della birra - Dopo la prima, fortunata esperienza dello scorso maggio, con l’apprezzata sagra andata in scena al parco del Gelso, l’Associazione Igea City torna i prossimi giorni con una seconda attesa manifestazio ... (chiamamicitta.it)

Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile in DIRETTA: partita spartiacque per il girone - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per ... (oasport.it)