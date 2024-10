LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per il quartetto femminile. C’è Martina Fidanza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due quartetti, con la squadra femminile che punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per il quartetto femminile. C’è Martina Fidanza Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella prima giornata deidisu. A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due quartetti, con la squadrache punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) - Appuntamento a domani per questo doppio impegno. it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:10. Sportface. Come finirà? Tanto dipenderà dalle condizioni del vento. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 The post LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Mondiali ciclismo su pista - oggi 16 ottobre : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - 30. Dalle 19. 30 con il primo turno di qualificazioni della Team Sprint femminile (18. 36). 44). L’Italia si presenta come una delle delegazioni meglio rappresentate, nonostante le assenze pesanti di Filippo Ganna, che ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla strada, ed Elisa Balsamo. . 32) e della Sprint Maschile (18. (Sportface.it)

LIVE – Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - PERCORSO E ALTIMETRIA DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA DALLE 12. . Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. La diretta testuale dell’87ª edizione del Giro del Veneto. La partenza è in programma dal km 0 alle 12. (Sportface.it)