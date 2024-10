Libera, la diversa scelta di Torre: bandi pubblici, no al protocollo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Penso che Don Ciotti sia un gigante della legalità e della dignità». La stima per il fondatore di Libera è indiscussa, da parte del sindaco di Torre Santa Susanna, Quotidianodipuglia.it - Libera, la diversa scelta di Torre: bandi pubblici, no al protocollo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Penso che Don Ciotti sia un gigante della legalità e della dignità». La stima per il fondatore diè indiscussa, da parte del sindaco diSanta Susanna,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liberato e riaperto il guado sul torrente tracimato a Cantiano - Una bomba d'acqua ieri pomeriggio ha fatto ingrossare il torrente, tracimato in più punti e che ha finito per inondare e danneggiare anche il guado: struttura provvisoria realizzata dopo i danni causati dall'alluvione del settembre 2022. Cantiano (Pesaro Urbino), 11 ottobre 2024 – E’ stato liberato e riaperto questa mattina, dopo il sopralluogo e l'intervento dei vigili del fuoco, il guado ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lavori lungo il torrente Bardena - via libera della Sovrintendenza - Il muro sarà composto da massi ciclopici, più resistenti all’erosione e presenti in altri tratti. La cartina riassuntiva presentata nelle scorse settimane dalla sindaca Ilaria Bugetti, è stata pubblicata sul sito del Comune di Prato nella massima trasparenza. Tutti sono consapevoli di cosa c’è in gioco. (Lanazione.it)

Il Consiglio di Stato dà il via libera : sì al mega parco fotovoltaico di Torre Boldone - Dotato di 6. Si tratta di vincoli particolari, perché l’area può essere utilizzata anche dopo una bocciatura della Soprintendenza, ma a patto che il Comune motivi la sua decisione. Torre Boldone. I giudici hanno sottolineato che il ricorso del Parco dei Colli era stato presentato tre giorni dopo la scadenza dei termini, giudicando insufficiente la giustificazione di essere venuti a conoscenza ... (Bergamonews.it)