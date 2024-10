La Corte di Cassazione si pronuncerà sul caso del trapper Elia 17Baby: udienza fissata per il 21 novembre a Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È un caso che ha suscitato notevole attenzione mediatica e coinvolgimento emotivo, quello riguardante il trapper Romano Elia Di Genova, meglio noto come Elia 17Baby. Condannato a dieci anni di reclusione per tentato omicidio, il suo futuro giudiziario sta per subire un nuovo capitolo. La Prima sezione della Corte di Cassazione di Roma ha fissato per il 21 novembre prossimo una pubblica udienza sul ricorso presentato dai legali del giovane artista, esprimendo così l’intenzione di rivedere le condanne già emesse in secondo grado. Un momento cruciale che potrebbe determinare il destino del trapper, coinvolto in fatti di cronaca che hanno avuto eco non solo in Italia ma anche sui social media. Gaeta.it - La Corte di Cassazione si pronuncerà sul caso del trapper Elia 17Baby: udienza fissata per il 21 novembre a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È unche ha suscitato notevole attenzione mediatica e coinvolgimento emotivo, quello riguardante ilnoDi Genova, meglio noto come. Condannato a dieci anni di reclusione per tentato omicidio, il suo futuro giudiziario sta per subire un nuovo capitolo. La Prima sezione delladidiha fissato per il 21prossimo una pubblicasul ricorso presentato dai legali del giovane artista, esprimendo così l’intenzione di rivedere le condanne già emesse in secondo grado. Un momento cruciale che potrebbe determinare il destino del, coinvolto in fatti di cronaca che hanno avuto eco non solo in Italia ma anche sui social media.

