Jesi / Bocciofila Jesina, ecco la serie A (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allestita una formazione che parteciperà al campionato di massima serie oltre a partecipare alla serie B e C. Sabato 19 ottobre ore 15 l'annuncio e la presentazione ufficiale alla presenza dei campioni d'Italia in carica della specilità 'raffa' del Sant'Angelo Montegrillo Jesi, 16 ottobre 2024 – Passo in avanti che guarda alla disciplina delle bocce come aspetto di crescita naturale di ciò che la storia ha scritto per la Bocciofila Jesina. Con la presidenza Luigi Giulioni, senza nulla togliere al predecessore Ubaldo Carletti, al quale va dato merito di essere riuscito a gestire decenni, anche difficili, in maniera efficiente, a causa di eventi naturali, alla Bocciofila Jesina di via Ugo La Malfa, è stato dato nuovo impulso ed indirizzi ben precisi.

Serie B Nazionale / Jesi - primo hurrà di stagione : al Palatriccoli battuto Latina - Al 15’ Zucca dalla linea della carità firma il 2/2 del vantaggio in doppia cifra (33-23). Giornata all’insegna degli ex per i leoncelli, ben 4: Merletto, Paci, Rossi e Baldasso. Miglior realizzatore Petrucci con 17 punti a referto premiato da una buona percentuale al tiro, 70% seguito da Berra, altro protagonista di serata, 16 punti e 7/11 da due. (Vallesina.tv)

Calcio a 5 / Serie B girone D - si comincia! Le dichiarazioni dei tecnici di Cus Ancona - Jesi e Corinaldo alla vigilia della 1^ giornata - A oggi ci sono tante realtà che non conosco, tra campi, squadre e giocatori a me ignoti. Sono passati 12 anni e c’erano squadre e regole diverse, penso in particolare a tutto il discorso sui formati o non formati. Chieti ed Ancona sono anni che non si incrociano, ma le informazioni su questa bella realtà abruzzese ci prospettano una gara impegnativa, sia per il valore dell’avversario, sia perchè ... (Vallesina.tv)

Serie D / Castelfidardo – Sambenedettese - è stata chiesta la disponibilità del Carotti di Jesi - Turno di campionato del 20 ottobre in programma alle ore 15. Sicuramente per motivi di ordine pubblico. Castelfidardo tribuna Sembra infatti che Castelfidardo e Sambenedettese si siano accordate per il Comunale ‘Carotti’ ed uno dei motivi principali dovrebbe essere l’ordine pubblico. s. . Probabile l’anticipo al sabato JESI, 7 ottobre 2024 – Campionato di serie D Girone F. (Vallesina.tv)