Inaugurate le nuove sale degli Uffizi dedicate ai grandi pittori del Cinquecento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) FIRENZE – Continua il progetto di espansione e di nuovo allestimento della Galleria degli Uffizi di Firenze, uno dei musei più visitati al mondo. Un tris di nuove sale ricche di capolavori, al secondo piano della Galleria degli Uffizi, per raccontare la poliedrica maestria di Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo e la cerchia di pittori attivi a Firenze nel primo ventennio del Cinquecento. Gli spazi inaugurati il 15 ottobre nei quali sono accolte 25 opere, si trovano alla fine del Terzo Corridoio e ne concludono, cronologicamente, la narrazione storico-pittorica. Corrieretoscano.it - Inaugurate le nuove sale degli Uffizi dedicate ai grandi pittori del Cinquecento Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) FIRENZE – Continua il progetto di espansione e di nuovo allestimento della Galleriadi Firenze, uno dei musei più visitati al mondo. Un tris diricche di capolavori, al secondo piano della Galleria, per raccontare la poliedrica maestria di Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo e la cerchia diattivi a Firenze nel primo ventennio del. Gli spazi inaugurati il 15 ottobre nei quali sono accolte 25 opere, si trovano alla fine del Terzo Corridoio e ne concludono, cronologicamente, la narrazione storico-ca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurate le nuove sale degli Uffizi dedicate ai grandi pittori del Cinquecento - Gli spazi inaugurati il 15 ottobre nei quali sono accolte 25 opere, si trovano alla fine del Terzo Corridoio e ne concludono, cronologicamente, la narrazione storico-pittorica. Il direttore Simone Verde commenta: “Queste tre nuove sale permettono di contestualizzare le sale Leonardo, Michelangelo e Raffaello al secondo piano della Galleria, ricostruendo la ricchezza e la vivacità della pittura ... (Corrieretoscano.it)

Uffizi - offerta più ricca. Ecco tre nuove sale : "Museo da sfogliare" - La stanza successiva è dedicata interamente ad Andrea del Sarto, dove il fulcro è la ‘Madonna delle Arpie’, dipinto a olio su tavola datato 1517, che occupa la parete di fondo della sala. Il cuore pulsante della prima sala è ‘La Visione di San Bernardo’ di Frà Bartolomeo, posta in dialogo con la ‘Visitazione’ di Mariotto Albertinelli (1503), con cui condivise la bottega per molti anni prima di ... (Lanazione.it)

Uffizi - aprono le nuove sale di Andrea del Sarto e del primo Cinquecento - Baricentro della sala è la monumentale Madonna delle Arpie, che occupa la parete di fondo. Abbiamo spiegato come nei primissimi anni del secolo Fra Bartolomeo abbia saputo dare una dimensione più monumentale e classica alla tradizione precedente, e come Andrea del Sarto abbia colto quell’esempio e quello di Michelangelo, Raffaello e Leonardo per la sua pittura perfetta ed equilibrata, tale che ... (Lanazione.it)