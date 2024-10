Il villain Knull avrà tanto spazio nei film dopo Venom 3 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cinecomic Venom: the Last Dance introdurrà nel Marvel Universe della Sony il villain Knull, ma quanto spazio avrà il personaggio nel film? A parlare del terzo film su Venom, ma soprattutto di Knull, è stata nelle ultime ore la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel attraverso un’intervista rilasciata a IGN. In particolare la Marcel ha affermato che il villain nel film verrà solo introdotto nel Marvel Universe, ed otterrà un suo spazio più grande nel futuro del franchise. Questo film introduce Knull, ma sfiora solo gli inizi della sua storia. Eravamo sempre a conoscenza di Knull, ma sapevamo che dovevamo gettare le basi del personaggio di Venom e della sua relazione con Eddie, prima di introdurlo. Questo è solo l’inizio per Knull. Universalmovies.it - Il villain Knull avrà tanto spazio nei film dopo Venom 3 Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cinecomic: the Last Dance introdurrà nel Marvel Universe della Sony il, ma quantoil personaggio nel? A parlare del terzosu, ma soprattutto di, è stata nelle ultime ore la regista/sceneggiatrice Kelly Marcel attraverso un’intervista rilasciata a IGN. In particolare la Marcel ha affermato che ilnelverrà solo introdotto nel Marvel Universe, ed otterrà un suopiù grande nel futuro del franchise. Questointroduce, ma sfiora solo gli inizi della sua storia. Eravamo sempre a conoscenza di, ma sapevamo che dovevamo gettare le basi del personaggio die della sua relazione con Eddie, prima di introdurlo. Questo è solo l’inizio per

