Il progetto per il pronto soccorso Musica mentre si aspetta la visita

Primo e unico esempio di Musica 432 Hz nei pronto soccorso d'Italia, il progetto, operativo da alcuni giorni al 'Mazzoni', è nato da un'intuizione del direttore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Ascoli, Gianfilippo Renzi, ed è stato realizzato grazie all'intervento economico della ditta Fainplast della famiglia Faraotti che ha donato all'Ast la somma necessaria. "Circa 10 anni fa, un biologo cellulare di Torino, Emiliano Toso – spiega Gianfilippo Renzi – riuscì a coniugare la biologia con la Musica, accordando gli strumenti con il cosiddetto 'biological tuning', cioè a frequenza di 432 Hz. Ne è nata una Musica, da lui stesso chiamata 'translational music', che, armonizzandosi con i suoni e le vibrazioni naturali, può avere effetti terapeutici sugli individui ammalati.

