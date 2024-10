Il principe William gioca a football americano: le immagini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il principe William ha partecipato a un evento della Fondazione Nfl a Londra martedì. Il progetto è incentrato su una versione del football americano per ragazzi, in cui si gioca cinque contro cinque, senza contatto. Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità, giocando con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Insieme a William erano presenti l'ex giocatore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha anche giocato in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l'ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter. Liberoquotidiano.it - Il principe William gioca a football americano: le immagini Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha partecipato a un evento della Fondazione Nfl a Londra martedì. Il progetto è incentrato su una versione delper ragazzi, in cui sicinque contro cinque, senza contatto. Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità,ndo con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Insieme aerano presenti l'extore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha ancheto in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l'ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter.

