I sandali a serpente di Renè Caovilla per il ritorno in passerella di Victoria’s Secret

New York, 16 ottobre 2024 – Dopo sei anni di stop Victoria's Secret è tornata a sfilare a NY con uno show di nuovo memorabile al quale hanno preso parte modelle internazionali importantissime e star della musica, tutte con ai piedi i sandali a serpente e le scarpe da gran sera del marchio eccelso del Made in Italy Renè Caovilla. Un connubio di eleganza intima e sexy e di vera artigianalità italiana, di classe, stile, bellezza, unicità che rilancia con forza l'immagine degli Angeli di Victoria's Secret. È successo ieri sera a New York al Duggal Greenhouse a Brooklyn Navy Hard con una passerella da mozzare il fiato per le supertop chiamate a guidare questo rilancio. Sei anni senza gli Angeli dopo le tante polemiche sul cast dello show che metteva in evidenza spesso troppa magrezza lanciando segnali poco positivi sul corpo delle donne.

