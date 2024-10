Cultweb.it - Cosa c’entra Alessandro Manzoni con l’ultimo ricamo fatto da Maria Antonietta prima di morire?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)di compiere il suo definitivo cammino verso la ghigliottina il 16 ottobre 1793, la discussa regina di Francia,, ha realizzato un ultimo. Eseguito durante i giorni della prigionia nel Tempio, oggi questo reparto è conservato all’interno della casa museoa Milano e raffigura un puttino biondo che sistema i fiori in una cesta di vimini. Leggenda vuole, poi, cheabbia usato come modello il volto di suo figlio, Luigi Carlo. Come ha, però, questocarico di valore storico ed umano ad attraversare la Francia e arrivare in Lombardia tra le mani della famiglia? A svelare l’arcano è un messaggio custodito dietro la cornice che arricchisce ile che appartiene a Vittoria Brambilla, la nipote dell’autore dei Promessi Sposi.