Conferenza spaziale di Milano | serre orbitanti tute innovative rover riciclabili

A Milano si sta svolgendo la Iac2024 (14-18 ottobre), la più importante Conferenza sulle tecnologie spaziali del mondo. La prossima, nel 2026, sarà ad Antalya, in Turchia. Nei padiglioni del centro congressi Mico, nella Milano di Citylife, si stanno ritrovando decine di migliaia di persone tra operatori, appassionati, studenti, docenti, ricercatori e astronauti. Persino Prada, proprio la casa di moda, durante un evento mediatico ha mostrato la sua nuova tuta spaziale AxEmu (Axiom Extravehicular Mobility Unit) per le escursioni sul suolo lunare, quella che sarà usata dagli astronauti che con la missione Artemis 3 riporteranno l'umanità sulla Luna.

