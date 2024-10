Tarantinitime.it - Beccati a rubare in campagna, arrestati due 30enni

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Statte hanno arrestato, in flagranza di reato, duedel posto, presunti responsabili di furto in abitazione. I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione rurale, in risposta a una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Massafra, per il tramite del nuovo Numero di Emergenza Europeo 112, effettuata dalla proprietaria della cascina. La stessa, non presente all’interno dell’immobile, guardando dal proprio smartphone il sistema di videosorveglianza lì installato, ha notato due estranei, verosimilmente intenti ad asportare del materiale dalla sua proprietà.