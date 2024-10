Bce Consiglio direttivo a Lubiana domani atteso nuovo taglio tassi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Tra stasera emattina torna riunirsi ildella Bce per le decisioni di politica monetaria. L’attesa prevalente è che a seguito dei nuovi cali dell’inflazione e del contestuale indebolimento dell’economia, l’istituzione decida un ulterioreaidi interesse, da 25 punti base (0,25 punti percentuali), che sarebbe il terzo da quando, lo scorso giugno, ha iniziato a ridurre la restrizione monetaria. L’incontro avviene a, in Slovenia, per una delle riunioni che periodicamente portano i banchieri centrali dell’eurozona a rotazione nei paesi che utilizzano la valuta condivisa. Stasera la presidente Christine Lagarde terrà un intervento ad una cena di gala. Le decisioni di politica monetaria verranno comunicate alle 14 e 15 di, mezz’ora dopo la presidente terrà la consueta conferenza stampa esplicativa.