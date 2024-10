Al Pacino, confessa: "Ho fatto film dopo aver perso tutto, perché mi servivano soldi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al Pacino nella sua biografia pubblicata recentemente, ha svelato che ha perso 50 milioni di dollari in pochissimo tempo, ed ha accettato ogni tipo di film perché era senza soldi Al Pacino scrive nel suo libro di memorie "Sonny Boy", pubblicato di recente, di essere stato costretto a cambiare drasticamente la sua carriera dopo aver perso tutti i suoi soldi a causa di un contabile corrotto che alla fine ha scontato sette anni e mezzo di carcere per aver gestito uno schema Ponzi. Il contabile ha gestito male i fondi del premio Oscar, portando i risparmi di Pacino dall'incredibile cifra di 50 milioni di dollari a zero dollari. Secondo Pacino, è stato nel 2011 che ha iniziato a capire che qualcosa non andata: "C'è stato un episodio fondamentale che mi Movieplayer.it - Al Pacino, confessa: "Ho fatto film dopo aver perso tutto, perché mi servivano soldi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alnella sua biografia pubblicata recentemente, ha svelato che ha50 milioni di dollari in pochissimo tempo, ed ha accettato ogni tipo diera senzaAlscrive nel suo libro di memorie "Sonny Boy", pubblicato di recente, di essere stato costretto a cambiare drasticamente la sua carrieratutti i suoia causa di un contabile corrotto che alla fine ha scontato sette anni e mezzo di carcere pergestito uno schema Ponzi. Il contabile ha gestito male i fondi del premio Oscar, portando i risparmi didall'incredibile cifra di 50 milioni di dollari a zero dollari. Secondo, è stato nel 2011 che ha iniziato a capire che qualcosa non andata: "C'è stato un episodio fondamentale che mi

