Urbanpost.it - 90 milioni vinti al Superenalotto: colpo grosso a Riva del Garda

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), centrata la sestina fortunata:ben 90– Notte indimenticabile per un fortunato giocatore didel, in provincia di Trento, che ha centrato la combinazione vincente del, portando a casa un Jackpot da quasi 90di euro. Precisamente, la somma vinta ammonta a 89.221.270,22 euro. La schedina vincente è stata giocata presso la Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36., centrata la sestina fortunata:ben 90Nel concorso numero 164 di ieri, martedì 15 ottobre 2024, è stato centrato il sei con la Combinazione vincente del: 23 – 45 – 44 – 1 – 60 – 47, Numero Jolly: 14, Numero Superstar: 19. Il fortunato vincitore si porta a casa esattamente la cifra 89.221.270,22 euro. Nella stessa serata, nessun 5+1 al, mentre sono statidiversi premi di entità minore.