WTA Ningbo 2024, risultati 15 ottobre: pioggia protagonista in Cina. Vincono Kalinskaya e Siniakova (Di martedì 15 ottobre 2024) La pioggia è la grande protagonista di giornata ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul veloce outdoor dell’omonima città cinese: non viene completato il primo turno, che si concluderà domani, quando scatteranno anche gli ottavi di finale. Esce di scena l’unica azzurra in tabellone, la qualificata Sara Errani, sconfitta dalla britannica Katie Boulter con lo score di 6-3 6-2. La sfida tra lucky loser premia la tedesca Ella Seidel, che sconfigge la rappresentante del Lichtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-3 6-1. Affermazione della ceca Kate?ina Siniaková, che regola la polacca Magda Linette per 6-2 6-4, mentre la russa Anna Kalinskaya, numero 7 del seeding, supera in rimonta la lucky loser australiana Priscilla Hon, eliminata con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Oasport.it - WTA Ningbo 2024, risultati 15 ottobre: pioggia protagonista in Cina. Vincono Kalinskaya e Siniakova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laè la grandedi giornata aiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul veloce outdoor dell’omonima città cinese: non viene completato il primo turno, che si concluderà domani, quando scatteranno anche gli ottavi di finale. Esce di scena l’unica azzurra in tabellone, la qualificata Sara Errani, sconfitta dalla britannica Katie Boulter con lo score di 6-3 6-2. La sfida tra lucky loser premia la tedesca Ella Seidel, che sconfigge la rappresentante del Lichtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-3 6-1. Affermazione della ceca Kate?ina Siniaková, che regola la polacca Magda Linette per 6-2 6-4, mentre la russa Anna, numero 7 del seeding, supera in rimonta la lucky loser australiana Priscilla Hon, eliminata con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

