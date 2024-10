Vellutata ai funghi porcini | cremosa e saporitissima!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Laaiè una minestra golosa e, dall’intenso profumo del sottobosco. Serviamola calda e fumante, per ritemprare corpo e spirito nelle umide sere autunnali. Riscalda il cuore e la cucina, delizia il palato ed è piuttosto semplice da realizzare. Leggera, nutriente, ma digeribile, è un pasto completo di tutti i nutrienti. Con una manciata di crostini e un filo di olio, poi, diventa un piatto tanto prelibato che potremmo quasi offrirlo ad ospiti speciali per una cena raffinata e ricercata. Una volta pronta, possiamo conservarla in frigorifero per un massimo di due giorni, ben protetta con la pellicola alimentare. Proviamo a cucinare insieme.