Un tavolo di confronto per garantire più sicurezza al personale sanitario: la proposta di Forlì Cambia diventa mozione (Di martedì 15 ottobre 2024) È stata formalizzata attraverso una mozione la proposta lanciata dalla lista civica "Forlì Cambia" di istituire un tavolo di confronto in Comune "per trovare misure immediate ed efficaci per assicurare maggiore sicurezza ai lavoratori in ambito sanitario e assistenziale". "Si tratta - spiegano

Infermiera accoltellata - Forlì Cambia propone un tavolo di confronto in Comune : "Trovare soluzioni per la sicurezza dei dipendenti sanitari" - L'accoltellamento subìto mercoledì scorso da un'infermiera della Casa della Salute di Meldola "è un atto inaccettabile che non colpisce solo la persona direttamente coinvolta, ma rappresenta un attacco a tutti coloro che, ogni giorno, dedicano la propria vita professionale al benessere degli... (Forlitoday.it)

