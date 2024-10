Umbria, influencer nasconde 300mila euro di ricavi al fisco e dichiara meno di un decimo degli incassi reali (Di martedì 15 ottobre 2024) ricavi nascosti per 300mila euro. È il bilancio dell’indagine condotta dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Terni nell’ambito del digital marketing. In particolare, sotto la lente delle fiamme gialle è finita una nota influencer “molto attiva sui Perugiatoday.it - Umbria, influencer nasconde 300mila euro di ricavi al fisco e dichiara meno di un decimo degli incassi reali Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)nascosti per. È il bilancio dell’indagine condotta dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Terni nell’ambito del digital marketing. In particolare, sotto la lente delle fiamme gialle è finita una nota“molto attiva sui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’influencer è “allergica” alle tasse - scoperta maxievasione da 300mila euro - Ricavi nascosti per 300mila euro. È il bilancio dell’indagine condotta dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Terni nell’ambito del digital marketing. In particolare, sotto la lente delle fiamme gialle è finita una nota influencer “molto attiva sui... (Ternitoday.it)

Cinghiali - mancano 300mila euro per gli agricoltori. Coldiretti : «Ristori immediati e un piano di abbattimenti» - ANCONA - Oltre 300mila euro di danni da cinghiali e selvatici mai risarciti agli agricoltori. È la drammatica situazione riscontrata nei conti dell’Atc An2 e descritta minuziosamente nella relazione che il commissario Pierluca Milletti ha stilato e inviato in Regione. Una situazione a dir poco... (Anconatoday.it)

Una super cucina da 300mila euro per gli studenti del Clerici - L’investimento ”Questo importante intervento, costato 300mila euro, è stato realizzato grazie al sostegno del progetto TiLab, che è stato promosso da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, per rilanciare la formazione professionale nel Lodigiano – spiega ancora Scotti -. . “Già lo scorso anno i ragazzi realizzavano menù per gli eventi e poi preparavano i piatti in tutte le singole fasi, ... (Ilgiorno.it)