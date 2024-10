The Apprentice, per Donald Trump è un film "Falso e privo di classe, un colpo basso, diffamatorio, politicamente disgustoso" (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla vigilia del suo arrivo al cinema, The Apprentice è stato duramente attaccato dall'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Aperto al confronto con lui", così gli ha risposto il regista del film Ali Abbasi. Comingsoon.it - The Apprentice, per Donald Trump è un film "Falso e privo di classe, un colpo basso, diffamatorio, politicamente disgustoso" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla vigilia del suo arrivo al cinema, Theè stato duramente attaccato dall'ex Presidente degli Stati Uniti. "Aperto al confronto con lui", così gli ha risposto il regista delAli Abbasi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli strascichi di The Apprentice : il regista responde a Donald Trump - Le sue parole evidenziano un accenno di nostalgia, ma anche un tentativo di distogliere l’attenzione dalle critiche rivolte al film, sottolineando il legame che aveva con lei. Il regista Ali Abbasi ha colto l’occasione per rispondere all’ex presidente, sfruttando l’attenzione mediatica generata dalla controversia. (Gaeta.it)

The Apprentice : il film che racconta l'ascesa di Donald Trump tra potere - eccessi e scandali - Trump distribuito nelle sale l’11 ottobre in America e il 17 in Italia, l'aspetto del film cambia. The Apprentice arriva nelle sale poco prima delle elezioni presidenziali americane. Il film suggerisce che Ivana potrebbe rappresentare una forza positiva per Trump, ma lui rimane profondamente legato a Roy e a suo padre, Fred (Martin Donovan), figura tirannica e severa che sovrasta Donald e i suoi ... (Panorama.it)

Donald Trump si scaglia - di nuovo - contro il film “The Apprentice” - La scena è basata su una delle deposizioni di Ivana Trump, che in seguito ha affermato essere stata fatta durante un periodo di “alta tensione” durante le loro procedure di divorzio e “totalmente priva di fondamento“. Sono disponibile a parlarne ulteriormente se vuoi. È un lavoro di accetta a buon mercato, diffamatorio e politicamente disgustoso, pubblicato poco prima delle elezioni presidenziali ... (Metropolitanmagazine.it)