Test invalsi | male alle medie liceali in ripresa

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel quadro nazionale dei2023-2024, Massa Carrara si posiziona tra le province italiane che, in italiano e in matematica, stanno colmando il solco scavato dal Covid. I dati – riportati dal Sole 24 Ore – ci restituiscono l’istantanea di una provincia in cuiprovein terza media non raggiunge il livello base in italiano il 40% degli studenti e in matematica il 43%, ricalcando la media nazionale e avvicinandosi alla media delle province settentrionali. Si posiziona, poi, a metà strada tra le province lombarde di Sondrio (in terza media) e Lecco (in quinta superiore) con il minor numero di studenti con competenze inadeguate: rispettivamente il 28,3% e 22,2% in italiano e il 24,4% e 20% in matematica.