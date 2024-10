Terribile incidente coinvolge due auto e un mezzo per il trasporto di disabili: tre feriti (Di martedì 15 ottobre 2024) incidente spaventoso oggi martedì 15 ottobre a Villa Guardia in via Trento intorno alle 8.18. Coinvolte nel sinistro 2 auto e un mezzo che trasporta disabili. I soccorsi del 118, due ambulanze e l'auto medica, sono scattati in codice rosso ma fortunatamente i feriti non sarebbero in pericolo di Quicomo.it - Terribile incidente coinvolge due auto e un mezzo per il trasporto di disabili: tre feriti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024)spaventoso oggi martedì 15 ottobre a Villa Guardia in via Trento intorno alle 8.18. Coinvolte nel sinistro 2e unche trasporta. I soccorsi del 118, due ambulanze e l'medica, sono scattati in codice rosso ma fortunatamente inon sarebbero in pericolo di

Incidente a Centocelle : scontro tra uno scooter e un'auto - gravissimo un 43enne - . Grave incidente stradale all'alba a Centocelle. Un 43enne cittadino tunisino è in fin di vita all'ospedale Vannini. Poco dopo le 5 - su via di Tor de Schiavi altezza via dei Glicini - a bordo del suo scooter Honda Sh, si è scontrato con una Volkswagen Taigo condotta da un 20enne romeno. Ad avere. (Romatoday.it)

Incidente a Centocelle : scontro tra uno scooter e un'auto - 43enne in fin di vita - Poco dopo le 5 - su via di Tor de Schiavi altezza via dei Glicini - a bordo del suo scooter Honda Sh, si è scontrato con una Volkswagen Taigo condotta da un 20enne romeno. . Ad avere. Un 43enne cittadino tunisino è in fin di vita all'ospedale Vannini. Grave incidente stradale all'alba a Centocelle. (Romatoday.it)

Incidente sull’Asse Mediano - coinvolte numerose auto : una si ribalta e finisce nella carreggiata opposta - L'incidente si è verificato all'altezza di Frattamaggiore, in direzione Napoli. Coinvolte diverse automobili, una delle quali si è ribaltata, finendo la sua corsa nella carreggiata opposta.Continua a leggere . (Fanpage.it)