Ilgiorno.it - “Tale & Quale Show“ in Samz, vince Amy Winehouse

(Di martedì 15 ottobre 2024) ““. Ma non negli studi della Rai ma in scena sul palco della parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria () di via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. Sabato sera il format è stato identico a quello proposto in tv: lo spettacolo prevedeva l’esibizione di 30 concorrenti impegnati a imitare le gesta canore di altrettanti artisti italiani e stranieri. Performance di alto livello. La comunità del quartiere, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo impegno. La vincitrice di ““ versioneè stata Giulia Lonis, che ha interpretato Amy, la cantautrice britannica nota per il brano “Back to Black“. Il premio della critica, invece, è andato a Valentina Cornacchione, che ha cantato una pezzo di Whitney Houston.