Taiwan, ministero Difesa: rilevato record di 153 aerei militari cinesi (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 153 gli aerei cinesi rilevati intorno a Taiwan in 24 ore. Lo rende noto il ministero della Difesa dell’isola, parlando di “numero record” di caccia e altri aerei da guerra. Di questi, 111 aerei da guerra – riporta la Cnn – hanno attraversato la Linea mediana, un punto di demarcazione informale nello Stretto di Taiwan che Pechino non riconosce, ma che fino agli ultimi anni aveva ampiamente rispettato e sono entrati nella zona di identificazione della Difesa aerea di Taiwan (Adiz). Le esercitazioni militari di lunedì, che hanno coinvolto jet da combattimento cinesi, droni, navi da guerra e navi della Guardia Costiera sono state condannate da Taiwan come una “irragionevole provocazione. Il picco di aerei da guerra cinesi di lunedì ha superato il precedente record del settembre 2023, quando erano stati rilevati 103 aerei militari cinesi intorno a Taiwan nell’arco di 24 ore. Lapresse.it - Taiwan, ministero Difesa: rilevato record di 153 aerei militari cinesi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 153 gli aereirilevati intorno ain 24 ore. Lo rende noto ildelladell’isola, parlando di “numero” di caccia e altri aerei da guerra. Di questi, 111 aerei da guerra – riporta la Cnn – hanno attraversato la Linea mediana, un punto di demarcazione informale nello Stretto diche Pechino non riconosce, ma che fino agli ultimi anni aveva ampiamente rispettato e sono entrati nella zona di identificazione dellaaerea di(Adiz). Le esercitazionidi lunedì, che hanno coinvolto jet da combattimento, droni, navi da guerra e navi della Guardia Costiera sono state condannate dacome una “irragionevole provocazione. Il picco di aerei da guerradi lunedì ha superato il precedentedel settembre 2023, quando erano stati rilevati 103 aereiintorno anell’arco di 24 ore.

