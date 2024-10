Roger Waters critica l’Italia per la partita di Nations League contro Israele e accende il dibattito (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roger Waters, leggendario bassista e fondatore dei Pink Floyd, è recentemente tornato al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni contro la Nazionale Italiana di calcio. Lo scorso incontro di Nations League, che ha visto l’Italia affrontare Israele, ha scatenato un acceso dibattito, con Waters che non ha risparmiato critiche e ha usato il suo profilo Instagram per esprimere la sua forte indignazione in merito alla presenza del team azzurro sul campo contro quella che ha definito una nazione problematica. Le sue parole sono un chiaro richiamo ai temi dei diritti umani e della giustizia sociale, spesso al centro del suo discorso artistico e personale. Il video di Waters e le accuse all’Italia Il video pubblicato da Waters sul suo profilo Instagram è andato rapidamente virale, suscitando reazioni di vario tipo. Gaeta.it - Roger Waters critica l’Italia per la partita di Nations League contro Israele e accende il dibattito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, leggendario bassista e fondatore dei Pink Floyd, è recentemente tornato al centro delle polemiche per le sue dichiarazionila Nazionale Italiana di calcio. Lo scorso indi, che ha vistoaffrontare, ha scatenato un acceso, conche non ha risparmiato critiche e ha usato il suo profilo Instagram per esprimere la sua forte indignazione in merito alla presenza del team azzurro sul campoquella che ha definito una nazione problematica. Le sue parole sono un chiaro richiamo ai temi dei diritti umani e della giustizia sociale, spesso al centro del suo discorso artistico e personale. Il video die le accuse alIl video pubblicato dasul suo profilo Instagram è andato rapidamente virale, suscitando reazioni di vario tipo.

Roger Waters attacca l’Italia : “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele” - L’ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: “Vergogna, vergogna Italia”. . Turbato Waters conclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: “Devo spegnere, non posso più guardare”. (Dailyshowmagazine.com)