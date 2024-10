Recanatese, torna un po’ di sereno. I primi punti contro il Notaresco (Di martedì 15 ottobre 2024) Per Giacomo Filippi sono stati due giorni memorabili: ieri all’ospedale di Palermo è nata Mia, la quarta figlia del tecnico giallorosso e della moglie Rosella, e la Recanatese ha centrato la vittoria. L’allenatore si ributterà presto nel lavoro anche perché contro l’Avezzano si anticipa a sabato e dunque sarà una settimana particolare, con un altro scontro diretto alle porte. L’analisi del match contro gli abruzzesi è stata affidata al fido vice Levacovich: "siamo stati bravi ad interpretare la gara che è stata il frutto di giorni allenamenti molto intensi. Prima mezz’ora difficile? Mi sembra un po’ esagerato, il Notaresco è stato efficace a tenerci nella nostra metà campo ma solo per una decina di minuti. Lì, in fase di possesso, abbiamo riscontrato delle difficoltà nelle uscite ma la partita, a conti fatti, credo che sia stata vinta con merito". Sport.quotidiano.net - Recanatese, torna un po’ di sereno. I primi punti contro il Notaresco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Per Giacomo Filippi sono stati due giorni memorabili: ieri all’ospedale di Palermo è nata Mia, la quarta figlia del tecnico giallorosso e della moglie Rosella, e laha centrato la vittoria. L’allenatore si ributterà presto nel lavoro anche perchél’Avezzano si anticipa a sabato e dunque sarà una settimana particolare, con un altro sdiretto alle porte. L’analisi del matchgli abruzzesi è stata affidata al fido vice Levacovich: "siamo stati bravi ad interpretare la gara che è stata il frutto di giorni allenamenti molto intensi. Prima mezz’ora difficile? Mi sembra un po’ esagerato, ilè stato efficace a tenerci nella nostra metà campo ma solo per una decina di minuti. Lì, in fase di possesso, abbiamo riscontrato delle difficoltà nelle uscite ma la partita, a conti fatti, credo che sia stata vinta con merito".

Qui Recanatese. Melchiorri è out - si torna sul mercato - Sarai ancora una volta tu a vincere sulla sfortuna", scrive la Recanatese sui canali social. Ora è solo ed esclusivamente il tempo delle riflessioni per il giocatore e per la società. Oltre al difensore Marchegiani rientra dalla squalifica anche Alessandro Sbaffo ed il suo ruolo di Capitano, leader e trascinatore deve ancora di più esaltarsi in queste situazioni, quando tutto sembra volgere al ... (Sport.quotidiano.net)